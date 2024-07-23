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В Туле инспектор ДПС помог потерявшейся девочке найти маму
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле инспектор ДПС помог потерявшейся девочке найти маму

Растерянного ребенка на парковке увидели прохожие.

В Туле инспектор ДПС Павел Чулков помог потерявшейся 5-летней девочке найти семью. Инцидент произошел 20 июля на улице Первомайской. Чулков обратил внимание на женщину, которая с другой стороны улицы жестикулировала с просьбой об остановке. 

Женщина рассказала, что увидела на парковке растерянного ребенка без взрослых. Как выяснилось, девочка была с семьей на концерте в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова, отвлеклась и потеряла родных из виду. Затем пошла в сторону парковки к маминой машине.

— Автоинспектор сообщил о случившемся в дежурную часть. Так удалось оперативно найти номер телефона родительницы и установить с ней связь. Страж порядка взял испуганную девочку за руку, успокоил и повел в сторону парка. Через некоторое время мама и дочка снова были вместе и поблагодарили полицейского за оказанную помощь, — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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Автор:
сегодня, в 10:54 +15
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