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В Узловой наркоман пытался подкупить участкового: суд огласил приговор

В Узловой наркоман пытался подкупить участкового: суд огласил приговор

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Узловой 22-летний житель Киреевска признан виновным в даче взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Судом установлено, что 29 января обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения, искал «закладку» на территории Узловой. Его заметил участковый, который доставил мужчину в отдел. Уже в полиции обвиняемый предложил сотруднику 7500 рублей за то, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности за употребление наркотиков.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 месяца. 
 

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