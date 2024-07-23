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ЦИК: В Тульской области больше миллиона избирателей
Фото из архива Myslo.

ЦИК: В Тульской области больше миллиона избирателей

Подсчитали, в каком районе самый многочисленный электорат.

По данным избиркома, в Тульской области 1 млн 132 тыс. 492 избирателей. 

Больше всего их в Туле, включая бывший Ленинский район, — 424 928 избирателей.

В Пролетарском районе – 112 602 человека. Второе по численности избирателей — МО Новомосковск — 108 545 избирателей. На третьем месте
Щекинский район — 78 272 избирателя.

— Наименьшее число избирателей среди муниципальных образований
Тульской области насчитывается в Каменском районе 6135, рабочем
поселке Новогуровский – 2531 и поселке Славный — 1155, — рассказали в пресс-службе региональной ЦИК.
 

 

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