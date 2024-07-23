В Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за информацию о нелегальных мигрантах

Россиянам хотят платить по 100 тысяч рублей за доносы о незаконных местах проживания мигрантов. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает телеграм-канал «SHOT».

По данным портала, автор инициативы — депутат Госдумы Сергей Каргинов. Он утверждает, что мера поможет выявить сети иностранцев, которые могут представлять опасность для страны. С учетом возможного вознаграждения жители станут активнее сообщать в полицию о «резиновых» квартирах, в которых нелегально проживают мигранты.

Предложение депутат направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что речь в данном случае идет не о доносах, а о гражданской активности, которая может проявляться через разные механизмы. Донос, по словам депутата, — это сообщение информации из злого умысла, чтобы навредить человеку.

— Но если это сделано для развития общества и общественной безопасности, какой же это донос? — отметил Хамзаев.

Напомним, несколько дней назад ВЦИОМ опубликовал исследование, в котором сообщалось, что восемь из десяти граждан России не испытывают негативных эмоций в отношении мигрантов, которые приехали в их населенный пункт из других стран. Кроме того, 81% респондентов не чувствуют страха или тревоги, если рядом находятся люди другой национальности.