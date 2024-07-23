В Ефремовском районе сохранится высокая степень пожароопасности

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, с 24–26 июля в Ефремове сохранится чрезвычайная степень пожароопасности — 5-й класс.
Тел. экстр. служб: 112,101.
Пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует 5 классов пожарной опасности:
- 1-й класс — опасности нет;
- 2-й класс — малая пожарная опасность;
- 3-й класс — средняя пожарная опасность;
- 4-й класс — высокая пожарная опасность;
- 5-й класс — чрезвычайная пожарная опасность.