В Ефремовском районе сохранится высокая степень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды, с 24–26 июля в Ефремове сохранится чрезвычайная степень пожароопасности — 5-й класс.



Тел. экстр. служб: 112,101.

справочно

Пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует 5 классов пожарной опасности: