В Алексине рабочие укладывали асфальт во время дождя

Скрин из видео в телеграм-канале «Только Новости».

В Алексине засняли, как рабочие укладывают асфальт во время дождя на улице Арматурной, сообщает телеграм-канал «Только Новости». Местный житель решил запечатлеть на видео столь передовую технологию ремонта.

На кадрах видно, как иностранных специалистов абсолютно не смущает непогода. Они продолжают укладывать асфальт, который берут прямо из лужи.

— Асфальт укладывают по ГОСТу. Лужи тоже по сделаны по ГОСТу, — отметил очевидец.

В администрации Алексина отметили, что подрядчику уже направили уведомление о недопустимости выполнения работ в непогоду.

— Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения, а именно переложить участок асфальта. До момента устранения нарушений приёмка и оплата выполненных работ производится не будет, — сообщили в администрации.



Напомним, похожий случай произошел еще в мае в Узловой. Там уложили асфальт прямо поверх лужи. В соцсетях местный житель опубликовал видео, на котором запечатлено, как новенький асфальт «хлюпает» под ногами из-за разлившейся под ним лужи.