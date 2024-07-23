В Тульской области построили комплекс по переработке твердых коммунальных отходов

В рамках нацпроекта «Экология» в регионе построили комплекс по переработке ТКО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу замглавы российского правительства Дмитрия Патрушева.

— В рамках нацпроекта «Экология» при существенной поддержке государства в области построен передовой комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, который сегодня вице-премьер посетил совместно с врио главы Тульской области. Мощности объекта позволят охватить весь объем ТКО Тулы и близлежащих муниципалитетов, — говорится в сообщении.

Так, предприятие будет перерабатывать порядка 480 тыс. тонн отходов в год. На территории техноэкопарка расположены мусоросортировочный цех, участок гидросепарации. Твердые коммунальные отходы будут разделять с помощью воды на три фракции: полимерные материалы, пищевые отходы и стекло. Среди технологий — бесконтактное расщепление полимеров: химическое разложение путем нагрева без доступа кислорода.

— На вторичное использование отправляется свыше 60%. Выход завода на проектную мощность в ближайшие годы даст возможность создать порядка 600 рабочих мест, — добавили в пресс-службе.