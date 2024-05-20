В Узловой асфальт уложили прямо поверх лужи: видео

Фото группы «Узловая|Не слухи» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Узловой пожаловался на странный ремонт дороги на ул. Беклемищева. В соцсетях он опубликовал видео, на котором запечатлено, как новенький асфальт «хлюпает» под ногами из-за разлившейся под ним лужи:

— Новый асфальт по ул. Беклемищева положили прямо в лужу, которая находится сбоку дома № 30. Лужа просочилась сквозь «новый» асфальт. Очевидно, там даже щебня нет.

В комментариях, однако, прозвучало мнение, что это лишь временная мера:

— Сделали вот такую времянку. В 2025 году должны эту дорогу отремонтировать так же, как у сада. Щебенка там, кстати, была отсыпана мелкая, в субботу вечером видела.