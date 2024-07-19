Центральную Россию до середины следующей недели ждут дожди и грозы

Фото Алексея Пирязева.

Центральную Россию начал охлаждать циклон. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», по меньше мере до середины следующей недели регион ждут кратковременные дожди и грозы. Они не дадут столбикам термометров подняться слишком высоко. Температура вернется в климатическое русло — +24…+26°.