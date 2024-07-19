Центральную Россию до середины следующей недели ждут дожди и грозы

Центральную Россию начал охлаждать циклон. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», по меньше мере до середины следующей недели регион ждут кратковременные дожди и грозы. Они не дадут столбикам термометров подняться слишком высоко. Температура вернется в климатическое русло — +24…+26°.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в заключительной декаде июля жара сбавит обороты. Эту эстафету подхватит август. По долгосрочным прогнозам, последний месяц лета ожидается умеренным: температура воздуха составит не более +21…+22 °С.