В Тульской области за неделю клещи покусали еще 119 человек

Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 119 туляков, из них 14 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2157 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 3041 случай.

Чаще всего клещи присасываются на придомовой территории (31,9%), на территории садово-огородных товариществ (39,6%), в лесах (9,2%) и других территорий (19,3%).

— За период мониторинга исследовано 1890 клещей, снятых с людей, и 313 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 11,1%, анаплазмой — 5,5%, сообщили в ведомстве.

Санитарные врачи напомнили, что после акарицидной обработки участка людям и животным можно находиться там не раньше, чем через три часа; полный допуск к обработанной территории разрешается через три дня после обработки; на обработанной местности запрещено в течение двух недель собирать грибы, ягоды, травы; акарицидные средства ядовиты и токсичны для пчел, рыб.

— Запрещается проводить обработку участков, которые расположены ближе, чем 500 метров к рыбохозяйственным и питьевым водоемам; владельцев соседних с обрабатываемым участком пасек необходимо предупредить о сроках и местах проведения обработки (за 2 дня) для необходимости защиты пасек. Ограничение лета пчел до 96 часов после обработки, — подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.

