Синоптики рассказали, будет ли 30-градусная жара в августе

Фото Алексея Пирязева.

Среднемесячная температура воздуха в Центральной России сейчас почти на 5 градусов выше нормы. В заключительной декаде июля жара сбавит обороты, а температурный фон вернется в климатическое русло — ожидается около +25°.

Эту эстафету подхватит август. По долгосрочным прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», последний месяц лета ожидается умеренным — температура воздуха составит не более +21…+22 °С.

— Этот прогноз подтверждает и метеостатистика, согласно которой если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной, — говорят синоптики.

Предварительно можно сказать, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось на 3 недели.