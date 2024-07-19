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Алкоголь и дикие пляжи: спасатели рассказали о случаях гибели туляков на воде

Алкоголь и дикие пляжи: спасатели рассказали о случаях гибели туляков на воде

Печальную статистику обнародовали на брифинге в региональном управлении МЧС.

С начала пляжного сезона на водных объектах в Тульской области погибли 18 человек. Среди них двое — дети. Еще один туляк утонул в мае, до открытия сезона.

Как рассказал на брифинге руководитель центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Александр Лукьянов, основная причина происшествий– купание в неположенных местах и алкоголь. В случаях трагедий с детьми  пострадавшие были без присмотра взрослых.

Руководитель контрольно-следственного отдела регионального СК Артем Никольский рассказал:

— Следователи выезжают на каждого утопленника. Были случаи, когда на автомобилях и квадроциклах пытались переехать реку. При таких обстоятельствах скончался один человек. С приходом аномальной жары увеличилось количество смертей. Большинство случаев произошли на непредназначенных для купания водоемах. 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:36 +1
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Событие
гибель на воде
Место
ГУ МЧС России по Тульской области

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