Дожди и грозы изменят погодный тренд в Центральной России

Фото Алексея Пирязева.

Атмосферный фронт освежит атмосферу над Русской равниной. Под его влиянием дожди уже прошли на западе и северо-западе страны. Сейчас он активно смещается в сторону средней полосы.

Начавшиеся дожди изменят погодный тренд в Центральной России.

— Очень тёплый воздух отступит в восточную часть региона, а на крайнем западе и северо-западе дневная температура понизится до +20…+25°, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Температурный режим приблизится к уровню климатической нормы к выходным в дневные часы ожидается +24°. Пройдут дожди, ливни, местами грозы и град.