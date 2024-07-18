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Дожди и грозы изменят погодный тренд в Центральной России
Фото Алексея Пирязева.

Дожди и грозы изменят погодный тренд в Центральной России

Температурный режим приблизится к уровню климатической нормы.

Атмосферный фронт освежит атмосферу над Русской равниной. Под его влиянием дожди уже прошли на западе и северо-западе страны. Сейчас он активно смещается в сторону средней полосы. 

Начавшиеся дожди изменят погодный тренд в Центральной России.

— Очень тёплый воздух отступит в восточную часть региона, а на крайнем западе и северо-западе дневная температура понизится до +20…+25°, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Температурный режим приблизится к уровню климатической нормы к выходным в дневные часы ожидается +24°. Пройдут дожди, ливни, местами грозы и град.

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сегодня, в 17:25 +2
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