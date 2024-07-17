В Туле пройдет фестиваль северной ходьбы

Фото Алексея Пирязева.

20 июля в Центральном парке Тулы пройдет фестиваль северной ходьбы «В кругу семьи». Начало в 10.00. Участников ждет масс-старт и семейная эстафета.

Предварительная регистрация по почте [email protected] до 19 июля. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, место жительства и вид активности, в которой собираетесь поучаствовать. Зарегистрироваться также можно будет 20 июля в 9.00 около сцены в парке.

Посетителей ждет большая развлекательная программа.

Подробности в группе организаторов ВКонтакте.

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