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В Туле пройдет фестиваль северной ходьбы
Фото Алексея Пирязева.

В Туле пройдет фестиваль северной ходьбы

Для участия нужна регистрация.

20 июля в Центральном парке Тулы пройдет фестиваль северной ходьбы «В кругу семьи». Начало в 10.00. Участников ждет масс-старт и семейная эстафета. 

Предварительная регистрация по почте [email protected] до 19 июля. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, место жительства и вид активности, в которой собираетесь поучаствовать. Зарегистрироваться также можно будет 20 июля в 9.00 около сцены в парке.

Посетителей ждет большая развлекательная программа.

Подробности в группе организаторов ВКонтакте

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