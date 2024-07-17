Синоптики назвали последний день знойного периода

Фото Алексея Пирязева.

17 июля в Центральной России финальный день знойного периода. Завтра атмосферный фронт начнет смещаться, в результате чего будет поступать свежий атлантический воздух. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Сегодня в дневные часы еще ожидается около +31°, что на 6° жарче обычного. Но уже в четверг регионы накроют облачные поля грозового фронта. Температура станет постепенно понижаться. Так, в выходные прогнозируется +24…+26°.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в заключительной декаде июля жара сбавит обороты, а температурный фон вернется в климатическое русло. Эту эстафету подхватит август. По долгосрочным прогнозам, последний месяц лета ожидается умеренным — температура воздуха составит не более +21…+22 °С.