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Холодно – плохо и тепло – не очень: туляк пожаловался на отключение горячей воды в жару

Холодно – плохо и тепло – не очень: туляк пожаловался на отключение горячей воды в жару

Говорит, нужно что-то среднее. Иначе вновь «коммунальщики совсем не думают о людях»!

В редакцию обратился Алексей, житель дома № 35 в Городском переулке. У них планово отключили горячую воду — в целях проведения профилактических работ на котельной. Мужчину это возмутило:

«Холодная течет ледяная. В комнате температура 28,6 градусов. В душ сходить невозможно из-за риска переохлаждения и получения воспаления легких. В котельной ссылаются на диспетчерскую, диспетчерская на губернатора. Это безобразие. Я все понимаю, плановое обслуживание, но не в 30 градусную жару при заходе солнца. Жильцы бегают, греют эмалированные ведра. Все это плановое обслуживание можно сделать позже, когда температура упадет. Коммунальщики совсем не думают о людях!»

В мае этого года в Туле на неделю переносили отключение горячей воды из-за резкого похолодания. Теперь отдельные туляки требуют пересмотреть графики профилактики из-за аномальной жары.

Возможно, найдутся и те, кому в +25 градусов холодно и хотелось бы потеплее, а другие и зимой обливаются холодной водой. Получается, что всем не угодишь, особенно, если речь идет о коммунальных услугах.

А вы что думаете об этой ситуации? Есть какой-то идеальные период, «счастливые часы» для ремонта котельных?

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Автор:
сегодня, в 12:50 0
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жараотключение воды
Место
ТулаТульская область

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