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В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей
Фото Дмитрия Дзюбина.

В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей

Необходима предварительная запись.

В Тульском онкоцентре пройдет День открытых дверей, посвящённый профилактике онкозаболеваний. Обследоваться можно будет 20 июля с 8.00 до 14.00. Об этом сообщает региональный минздрав.

Жители Тулы и Тульской области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Пациентам проведут такие исследования: маммографию, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостную цитологию; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

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сегодня, в 11:17 0
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