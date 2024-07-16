  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область станет пилотным регионом по внедрению новой системы обратной связи с бизнесом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область станет пилотным регионом по внедрению новой системы обратной связи с бизнесом
Фото: ru.freepik.com.

Тульская область станет пилотным регионом по внедрению новой системы обратной связи с бизнесом

Благодаря внедрению системы время ответа на простые вопросы будет составлять не более 10 дней, а сложные консультации займут 30 дней.

15 июля на Кавказском инвестиционном форуме обсудили механизмы поддержки инвестиционной активности.

Особое внимание на совещании под руководством заместителя министра экономического развития Мурата Керефова уделили работе по развитию регионального инвестиционного стандарта.

— Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ. Совместно с Минцифры разработан классификатор обращений из семи категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование. Внедрить систему повсеместно планируется к концу 2025 года, — сообщил Мурат Керефов. Тульская область войдет в число пилотных регионов, внедривших данный механизм поддержки.

Благодаря внедрению системы время ответа на простые вопросы будет составлять не более 10 дней, а сложные консультации займут 30 дней. Для обработки обращений будут задействованы инвестиционные комитеты — еще один институт стандарта, который помогает решать возникающие проблемы бизнеса в досудебном порядке. Система будет работать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

— За последние годы в Тульской области выстроена четкая система работы с инвесторами. Это один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов в стране, что подтверждают стабильные позиции области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Этому в том числе будет способствовать совершенствование системы обратной связи от инвесторов, — сказал министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский.

Внедряемый механизм — часть комплексной работы по развитию регионального инвестиционного стандарта. Он также включает расширение применения бережливых технологий для сокращения клиентского пути инвестора и формирование инвестиционных предложений — готовых проектов под инвестора.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бизнес

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей
В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей
К 1 сентября дети тульских участников СВО получат по 10 тысяч рублей
К 1 сентября дети тульских участников СВО получат по 10 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.