Тульская область станет пилотным регионом по внедрению новой системы обратной связи с бизнесом

15 июля на Кавказском инвестиционном форуме обсудили механизмы поддержки инвестиционной активности.
Особое внимание на совещании под руководством заместителя министра экономического развития Мурата Керефова уделили работе по развитию регионального инвестиционного стандарта.
— Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ. Совместно с Минцифры разработан классификатор обращений из семи категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование. Внедрить систему повсеместно планируется к концу 2025 года, — сообщил Мурат Керефов. Тульская область войдет в число пилотных регионов, внедривших данный механизм поддержки.
Благодаря внедрению системы время ответа на простые вопросы будет составлять не более 10 дней, а сложные консультации займут 30 дней. Для обработки обращений будут задействованы инвестиционные комитеты — еще один институт стандарта, который помогает решать возникающие проблемы бизнеса в досудебном порядке. Система будет работать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.
— За последние годы в Тульской области выстроена четкая система работы с инвесторами. Это один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов в стране, что подтверждают стабильные позиции области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Этому в том числе будет способствовать совершенствование системы обратной связи от инвесторов, — сказал министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский.
Внедряемый механизм — часть комплексной работы по развитию регионального инвестиционного стандарта. Он также включает расширение применения бережливых технологий для сокращения клиентского пути инвестора и формирование инвестиционных предложений — готовых проектов под инвестора.