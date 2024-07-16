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К 1 сентября дети тульских участников СВО получат по 10 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

К 1 сентября дети тульских участников СВО получат по 10 тысяч рублей

Единственное условие: родитель должен проживать вместе с ребенком в Тульской области.

В Тульской области детям участников специальной военной операции (СВО) выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню знаний. Дополнительную меру соцподдержки утвердил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. Выплата будет единовременной к 1 сентября.

Деньги получит каждый школьник, один из родителей которого — участник спецоперации.

— Главное условие — совместное проживание с ребёнком в Тульской области, — уточнил Дмитрий Миляев. 

Сейчас министерство труда и соцзащиты области разрабатывает порядок предоставления выплаты.

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Автор:
сегодня, в 11:02 0
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