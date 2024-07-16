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На дачу к тулякам в Белевском районе прилетает ястреб-тетеревятник

На дачу к тулякам в Белевском районе прилетает ястреб-тетеревятник

Жители предполагают, что птица потерялась.

В Белевском районе дачники в деревне Сальково приютили необычного гостя. На трапезу к ним стал прилетать ястреб-тетеревятник.

— Кормили его мясом, практически с руки. Возможно, он жил с людьми, а теперь улетел и потерялся, — пишут подписчики телеграм-канала «Тула с огоньком».

Ястреб-тетеревятник — один из самых крупных пернатых хищников. Размеры самца ястреба колеблятся от 50 и до 55 сантиметров, вес достигает 1,2 кг. Самки значительно крупнее.

Молодые птицы могут ловить крупных насекомых, лягушек и грызунов, но к периоду половой зрелости ястребы начинают ловить других птиц. Любопытно, что крылатые хищники сильно привязываются к своей территории, они стараются не вылетать за её пределы и проводят всю жизнь в одном и том же гнезде. Возможно, птица действительно потерялась.

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Автор:
сегодня, в 10:40 +7
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