На дачу к тулякам в Белевском районе прилетает ястреб-тетеревятник

В Белевском районе дачники в деревне Сальково приютили необычного гостя. На трапезу к ним стал прилетать ястреб-тетеревятник.

— Кормили его мясом, практически с руки. Возможно, он жил с людьми, а теперь улетел и потерялся, — пишут подписчики телеграм-канала «Тула с огоньком».

Ястреб-тетеревятник — один из самых крупных пернатых хищников. Размеры самца ястреба колеблятся от 50 и до 55 сантиметров, вес достигает 1,2 кг. Самки значительно крупнее.

Молодые птицы могут ловить крупных насекомых, лягушек и грызунов, но к периоду половой зрелости ястребы начинают ловить других птиц. Любопытно, что крылатые хищники сильно привязываются к своей территории, они стараются не вылетать за её пределы и проводят всю жизнь в одном и том же гнезде. Возможно, птица действительно потерялась.