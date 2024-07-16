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Дмитрий Миляев посетил госпиталь ветеранов войн и труда, где проходят реабилитацию участники СВО

Дмитрий Миляев посетил госпиталь ветеранов войн и труда, где проходят реабилитацию участники СВО

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил госпиталь ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района.

Почти год там работает полноценное отделение реабилитации для участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны, афганской, чеченской и сирийской кампаний.

«Изначально мы понимали, что должен быть специализированный центр для реабилитации наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Для этого мы выбрали базу госпиталя ветеранов войн и труда, где уже фактически существовала вся необходимая инфраструктура. Однако она требовала финансовых вложений и доработки, что мы и сделали», — отметил Дмитрий Миляев.

Отделение оснащено современным оборудованием — функциональными кроватями, тренажерами, креслами-колясками, оборудованием для физиотерапии. Все сотрудники проходят обучение в военных госпиталях.

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Сейчас медицинский комплекс полностью обновляется, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях на всех этапах лечения. В этом году отремонтируют отделение гериатрии и поликлинику. На эти цели из регионального бюджета выделено более 84 миллионов рублей.

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Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову вместе с региональным минфином проработать вопрос выделения средств на оборудование бассейна.

«Важно сделать все, чтобы помочь нашим защитникам быстрее восстановиться», — отметил врио губернатора.

Дмитрий Миляев пообщался с пациентами отделения медицинской реабилитации — участниками СВО. Они поблагодарили за новое оборудование, благодаря которому процесс реабилитации проходит гораздо комфортнее. Также они задали вопросы о федеральных и региональных выплатах, решении жилищных вопросов демобилизованных бойцов и др.

Напомним, с самого начала СВО в Тульской области действует комплексная региональная программа поддержки участников спецоперации и их семей. Она включает в себя медицинские, психологические, социальные, финансовые и другие меры поддержки.

Уже в сентябре откроется центр по сопровождению участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. Он создан в рамках регионального проекта «Время героев 71» и будет работать как единое окно, предоставляя психологическую, правовую и социальную помощь, а также содействие в получении медицинской и волонтерской поддержки.

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