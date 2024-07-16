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В Тульской области волонтёры ищут двух пенсионеров

В Тульской области волонтёры ищут двух пенсионеров

Один из пожилых мужчин нуждается в помощи врачей.

Волонтёры отряда «Поиск 71» объявили о пропаже двух пенсионеров. Первый – Сунгатулин Анатолий Борисович, 85 лет. Проживает в СНТ «Ивушка», д. Зелесова Веневского р-на. О его судьбе ничего не известно с 13 июля.

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Приметы: рост 168 см, волосы седые, короткие, глаза серые. Шрам на правой голени. Кровь в левом зрачке. Одежда: футболка тёмная, серая ветровка, джинсы сине-голубые, коричневые кожаные шлепки. Пенсионер нуждается в медицинской помощи!

Второй пропавший – 76-летний Александр Иванович Дудин из Богородицка. Он исчез 1 июля.

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Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лысый. Отсутствуют передние зубы. Может передвигаться на велосипеде. Одежда: синяя кепка, рубаха цвета хаки, синие брюки.

Если вы видели кого-нибудь из этих людей, звоните по телефону: 8(902)900-26-15 или 112.

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