В Тульской области волонтёры ищут двух пенсионеров

Один из пожилых мужчин нуждается в помощи врачей.

Волонтёры отряда «Поиск 71» объявили о пропаже двух пенсионеров. Первый – Сунгатулин Анатолий Борисович, 85 лет. Проживает в СНТ «Ивушка», д. Зелесова Веневского р-на. О его судьбе ничего не известно с 13 июля.

Приметы: рост 168 см, волосы седые, короткие, глаза серые. Шрам на правой голени. Кровь в левом зрачке. Одежда: футболка тёмная, серая ветровка, джинсы сине-голубые, коричневые кожаные шлепки. Пенсионер нуждается в медицинской помощи!

Второй пропавший – 76-летний Александр Иванович Дудин из Богородицка. Он исчез 1 июля.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лысый. Отсутствуют передние зубы. Может передвигаться на велосипеде. Одежда: синяя кепка, рубаха цвета хаки, синие брюки.