Аферисты убедили тульского пенсионера продать машину и купить телефон с доступом в интернет

В Туле 69-летний местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, злоумышленники связались с пенсионером и в течение трех дней убеждали его, что его накопления хотят похитить мошенники. Представившись сотрудниками ФСБ, неизвестные убедили пенсионера купить смартфон с доступом в интернет, установить банковское приложение и перевести свои деньги на «безопасный счёт».

После этого пенсионеру заявили, что ему необходимо продать машину, чтобы на вырученные деньги «спецслужбы» смогли провести операцию по поимке злоумышленников. И только после того, как «сотрудники ФСБ» стали интересоваться, есть ли у пенсионера дома ювелирные украшения, он понял, что стал жертвой аферистов. Ущерб от действий злоумышленников составил более миллиона рублей.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».