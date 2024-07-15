Дмитрий Миляев поручил решить проблему неприятного запаха в Новомосковске

С начала лета от жителей города поступали жалобы.

На совещании по оперативным вопросам под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили ситуацию с неприятным запахом в Новомосковске.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что министерство, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, активные жители и представители промышленных предприятий следят за ситуацией в Новомосковске. В городе работает передвижная лаборатория.

Источником неприятного запаха оказалась промышленная площадка на Комсомольском шоссе. На ней и в непосредственной близости расположено 21 предприятие. Как отметили в пресс-службе правительства области, потенциальные источники запахов установлены. Среди них — предприятие по производству аммиачной воды ООО «АМ Сервис». В данный момент оно закрыто. Проводятся внеплановые проверки еще четырех предприятий.

— Для жителей результат будет только тогда, когда неприятный запах исчезнет. Поэтому эту работу необходимо максимально быстро довести до конца. Организуйте все процессы таким образом, чтобы в момент, когда возникает проблема, на месте находились соответствующие специалисты, — подчеркнул Дмитрий Миляев.