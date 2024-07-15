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В минприроды рассказали тулякам, что делать при встрече с медведем в лесу
Фото минприроды Тульской области.

В минприроды рассказали тулякам, что делать при встрече с медведем в лесу

Ранее в Тульской области были найдены следы этого животного.

В последнее время увеличилось количество сообщений о буром медведе в Тульской области и соседних с ней регионах. Напомним, ранее следы этого животного обнаружили егеря в Труфановском охотхозяйстве. Специалисты Тульского экзотариума подтвердили сообщения о присутствии на этой территории хищника. Более того, фотографии следов медведей недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе присылали в редакцию Myslo жители.

А недавно в калужских лесах медведь загрыз человека.

В министерстве природы Тульской области рассказали:

  • бурый медведь в последние десятилетия был крайне редок (единичные сообщения о заходах с территории Калужской области в лесах Суворовского и Белевского районов);
  • в этом году бурый медведь фиксировался в местах, где его присутствие не наблюдалось в последние несколько десятилетий. Это касается, в первую очередь, крупных лесных массивов на территории Тульской области, а также пограничных участков леса и населенных пунктов, расположенных вблизи него;
  • бурый медведь, по причине своей редкости в регионе вследствие полного истребления в конце XIX века, отнесен к 1-й категории редкости в Красной книге Тульской области — вид, находящийся на территории на грани исчезновения. Аналогичная ситуация в Московской, Калужской и Рязанской областях.
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Медведь попал в фотоловушку в Суворовском районе.

Главное правило безопасности в случае с бурым медведем — это избежать непосредственной встречи с ним. Для этого минприроды рекомендует:

  • ликвидировать и не образовывать никакие стихийные свалки, особенно с пищевыми отходами, скотомогильники и т. п. вблизи населенных пунктов, на задних дворах сельских поселений, а также убирать за собой в лесу весь мусор;
  • не выгуливать домашних собак в лесу. Шансов у человека без собаки разминуться с медведем гораздо больше — она не защитит от медведя, но может привлечь его внимание;
  • различным шумом (пение, стук, разговор) обозначать свое присутствие в лесу;

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  • крайне важно быть предельно внимательными в лесу — не заходить в труднообозримые заросли, при обнаружении похожих на медвежьи следов на грунте медвежьего помета, следов его маркировочной деятельности (закусы и задиры на стволах), спокойно, но без промедления покинуть место;
  • при случайной непосредственной встрече крайне необходимо постараться не впасть в панику и спокойно удаляться, не переходя на бег.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области держит ситуацию на контроле и будет своевременно оповещать о фактах регистрации бурых медведей в природных территориях региона.

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Что делать, если встретили медведя в лесу? 

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