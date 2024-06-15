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«Опять народ травят»: утром в субботу Новомосковск накрыл едкий туман

«Опять народ травят»: утром в субботу Новомосковск накрыл едкий туман

Об этом жители города пишут в соцсетях. upd. Добавили комментарий министерства природных ресурсов и экологии.

В субботу утром Новомосковск накрыл тошнотворный запах. Жители города пишут об этом в соцсетях:

— Новомосковск последние дни подвергается практически ежедневным страшным выбросам: опять народ травят! Запах клея какого-то, воняет невыносимо! Нечем дышать. И в такую жару, приходится закрывать окна. А у детей и пожилых обостряется аллергия. 

Отметим, что горожане не ограничились обсуждением зловонного запаха в соцсетях — люди массово оставляют жалобы на Госуслугах.

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В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области так прокомментировали данную новость:

— 14 июня Новомосковским подразделением Роспотребнадзора, к полномочиям которого относится контроль качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, осуществлен отбор проб. Превышения предельно-допустимых концентраций измеряемых веществ в ночь с 14 на 15 июня не фиксировались. 16 июня министерство в вечернее и ночное время организовало мониторинг воздуха с использованием передвижной экологической лаборатории. Информация, размещенная в соцсетях и СМИ, доведена до Приокского межрегионального управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Напомним, в прошлом году в Новомосковске уже была аналогичная ситуация: город накрыл мерзкий запах и основным «подозреваемым» стал «Евросинтез», который занимается переработкой животных жиров. Выяснилось, что у завода есть установка для сжигания жиров, но вот самих документов на выбросы нет. По решению суда деятельность завода тогда приостанавливали на 90 суток.

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