Золотые юбиляры из Чернского района поделились секретом долгой счастливой жизни

6 июля семья Александра и Татьяны Трусовых отметила 50 лет совместной жизни.

В комитете по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области рассказали историю их любви.

Александр заметил Татьяну, когда учился в седьмом классе: они ходили в школу по одной дороге. Познакомились, стали общаться. После школы он уехал учиться в Тамбовское авиационное училище. Татьяна поступила в Московский институт железнодорожного транспорта.

Расстояние не стало препятствием, влюбленные общались по переписке.

После окончания училища Александр уехал служить в Польшу. Предложение любимой Александр сделал очень оригинально — привез шикарное свадебное платье из-за границы и поставил Татьяну перед фактом.





В семье родилось двое детей, сначала сын, потом — дочь. Сын пошел по стопам отца — стал военным. Внук тоже решил посвятить жизнь самолетам.

Накануне в чернском ЗАГСе чествовали юбиляров. Трусовы, в свою очередь, поделились секретом долгой счастливой жизни: