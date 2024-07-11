В Новомосковске открылась модельная библиотека

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В помещении провели ремонт, установили современную мебель, компьютерную и мультимедийную технику, закупили более 3000 книг и 50 интеллектуальных настольных игр.

Библиотека приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для читателей с нарушениями зрения организовано специальное рабочее место с программно-аппаратным комплексом для слабовидящих людей и портативным цифровым увеличителем.

Одно из направлений работы библиотеки — экологическое просвещение и эковолонтерство. Поэтому книжный фонд пополнился в первую очередь книгами по экологии, валеологии, здоровому образу жизни, биоэтике.

В открытии обновленной библиотеки приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поблагодарила Министерство культуры РФ и врио губернатора Дмитрия Миляева за особое внимание к модернизации учреждений культуры в регионе.

— Библиотеки сегодня — это современные и высокотехнологичные пространства для чтения, получения знаний, культурного просвещения. Именно поэтому правительство региона активно поддерживает их модернизацию. Благодаря нацпроекту «Культура» в Тульской области открыто уже десять модельных библиотек, три из них — в Новомосковске. Осенью еще одна появится в Суворовском районе, — сказала Татьяна Рыбкина.