Жителям Тульской области раздали 115 тысяч сертификатов на маткапитал

Фото из архива Myslo

С 2007 года в Тульской области семьи с детьми получили более 115 тысяч сертификатов на материнский капитал. Более 2600 сертификатов было оформлено с начала текущего года.

Чаще всего эти деньги тратятся на улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья сертификатами воспользовались 66200 тульских семей. Общая сумма затрат – 29,8 млрд рублей.

Также у туляков востребована ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет. Их оформили 11 тысяч семей, которым выплатили 1,3 млрд рублей.

На оплату детских садов и образовательных услуг 18700 тульских семей потратили по программе материнского капитала более 934 млн рублей.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал составляет 630400 рублей на первого ребенка и 833000 рублей – на второго. Родителям, получившим сертификат на первенца, положена доплата в размере 202600 рублей, если в семье появится ещё один ребенок.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет или покупку товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов.