В Криволучье пьяный туляк угнал «Форд» и вылетел на трамвайные пути

Накануне, 10 июля, в Криволучье водитель автомобиля Ford вылетел на трамвайные пути и застрял. Очевидцы сообщили в соцсетях, что сотрудники ГАИ надели на мужчину наручники и посадили в патрульный автомобиль.

На самом деле машину угнал 28-летний туляк из двора дома на улице Кутузова. По информации Myslo, злоумышленник был пьян. О краже владелец иномарки сообщил в полицию тем же вечером.

— В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен ранее судимый и нигде не работающий 28-летний туляк. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии, — рассказали в региональном УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль вернули законному владельцу.