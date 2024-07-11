  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Криволучье безработный туляк угнал «Форд» и вылетел на трамвайные пути - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Криволучье пьяный туляк угнал «Форд» и вылетел на трамвайные пути

В Криволучье пьяный туляк угнал «Форд» и вылетел на трамвайные пути

При задержании мужчина не сопротивлялся.

Накануне, 10 июля, в Криволучье водитель автомобиля Ford вылетел на трамвайные пути и застрял. Очевидцы сообщили в соцсетях, что сотрудники ГАИ надели на мужчину наручники и посадили в патрульный автомобиль. 

На самом деле машину угнал 28-летний туляк из двора дома на улице Кутузова. По информации Myslo, злоумышленник был пьян. О краже владелец иномарки сообщил в полицию тем же вечером. 

— В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен ранее судимый и нигде не работающий 28-летний туляк. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии, — рассказали в региональном УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль вернули законному владельцу.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:49 +2
Другие статьи по темам
Место
Криволучье
Прочее
УМВД России по Тульской областиугон автомобиля
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Кринж-блогера из Ефремова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Кринж-блогера из Ефремова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Жителям Тульской области раздали 115 тысяч сертификатов на маткапитал
Жителям Тульской области раздали 115 тысяч сертификатов на маткапитал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.