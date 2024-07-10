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Рособрнадзор: отмена ЕГЭ увеличит число экзаменов в несколько раз
Фото из архива Myslo.

Рособрнадзор: отмена ЕГЭ увеличит число экзаменов в несколько раз

Многие школьники будут против.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники не одобрят отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), поскольку такая мера увеличит число экзаменов в несколько раз, сообщает ТАСС

— Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом, — заявил Музаев.

Он напомнил, что раньше, чтобы выпуститься из школы, необходимо было сдать шесть экзаменов. Еще три предстояли выпускникам для поступления в желаемый вуз, при этом требовалось лично приехать в город.

Напомним, в октябре депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, предлагающий отменить ЕГЭ. По словам парламентариев, реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, «которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования». 

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Автор:
сегодня, в 09:41 +1
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