  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле сотрудник ФСИН за мзду снабжал зэков телефонами - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудник ФСИН за мзду снабжал зэков телефонами
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудник ФСИН за мзду снабжал зэков телефонами

Мужчину признали виновным сразу по двум статьям УК РФ.

Доказательства, собранные следственным отделом по Центральному району Тулы СУ СК России по региону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику исправительного учреждения. Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы ведомства, минувшей весной фигурант по просьбе заключённых не раз проносил на территорию учреждения телефоны и другие гаджеты. За это он получил 40 тысяч рублей.

9 июля суд огласил приговор: четыре года колонии общего режима, лишение специального звания и права занимать должности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на срок три года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 08:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениевзяткасотрудник ФСИНсуд
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Рособрнадзор: отмена ЕГЭ увеличит число экзаменов в несколько раз
Рособрнадзор: отмена ЕГЭ увеличит число экзаменов в несколько раз
В Заречье на сутки отключат холодную воду
В Заречье на сутки отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.