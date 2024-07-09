В Туле сотрудник ФСИН за мзду снабжал зэков телефонами

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Доказательства, собранные следственным отделом по Центральному району Тулы СУ СК России по региону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику исправительного учреждения. Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы ведомства, минувшей весной фигурант по просьбе заключённых не раз проносил на территорию учреждения телефоны и другие гаджеты. За это он получил 40 тысяч рублей.

9 июля суд огласил приговор: четыре года колонии общего режима, лишение специального звания и права занимать должности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на срок три года.