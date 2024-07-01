Определены 10 лучших школ Тульской области

Какие учебные заведения выпустили больше всего стобалльников?

В этом году лучшие результаты показали 84 выпускника 37 школ из 10 районов. 1300 ребят претендуют на медали I и II степени.

В топ-10 школ с наибольшим числом выпускников-стобалльников вошли:

Гуманитарно-математический лицей Тулы — 15;

Лицей № 2 Тулы — 10;

ЦО — гимназия № 11 Тулы — 6;

ЦО № 38 Тулы — 5;

Ефремовский физико-математический лицей — 5;

ЦО № 20 Тулы — 2;

ЦО № 34 Тулы — 2;

Гимназия № 18 Алексина — 2;

Киреевский ЦО № 1 — 2;

Гимназия № 30 Тулы — 2.

Выпускники, набравшие 200 и 300 баллов на ЕГЭ, получили сертификаты на 100 и 150 тысяч рублей. А учителей выпускников-стобалльников наградят медалями.