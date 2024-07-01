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Определены 10 лучших школ Тульской области

Определены 10 лучших школ Тульской области

Какие учебные заведения выпустили больше всего стобалльников?

В этом году лучшие результаты показали 84 выпускника 37 школ из 10 районов. 1300 ребят претендуют на медали I и II степени.

В топ-10 школ с наибольшим числом выпускников-стобалльников вошли:

  • Гуманитарно-математический лицей Тулы — 15;
  • Лицей № 2 Тулы — 10;
  • ЦО — гимназия № 11 Тулы — 6;
  • ЦО № 38 Тулы — 5;
  • Ефремовский физико-математический лицей — 5;
  • ЦО № 20 Тулы — 2;
  • ЦО № 34 Тулы — 2;
  • Гимназия № 18 Алексина — 2;
  • Киреевский ЦО № 1 — 2;
  • Гимназия № 30 Тулы — 2.

Выпускники, набравшие 200 и 300 баллов на ЕГЭ, получили сертификаты на 100 и 150 тысяч рублей. А учителей выпускников-стобалльников наградят медалями.

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вчера, в 23:14 +1
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