Учителей выпускников-стобалльников наградят медалями

1 июля на оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили предварительные итоги экзаменов.

В сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) принимал участие 13 771 девятиклассник. Оценку 5 по четырем предметам — двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору — имеют 374 человека.

— По сравнению с прошлым годом улучшились результаты ОГЭ по предметам технического направления — математике, физике и информатике. Также повысились средние баллы по истории и иностранным языкам, — отметила министр образования региона Оксана Осташко.

1060 девятиклассников претендуют на аттестат с отличием.

428 ребят, которые получили двойки, смогут пересдать ОГЭ в сентябре.

ЕГЭ сдавали 5728 человек, из них 5182 — выпускники этого года.

Результаты экзаменов по баллам сопоставимы с результатами прошлых лет, но есть и заметные улучшения.

Более высокий средний балл у выпускников-2024 по географии, литературе, химии. По профильной математике и физике есть значительное улучшение по сравнению с предыдущими выпусками — соответственно 61,7 (в 2023 году — 54,3) и 62,7 (в 2023 году — 53,5).

На 100 баллов экзамены сдали 84 участника ЕГЭ, они получили 92 стобалльных результата: 33 — по русскому языку, 16 — по химии, 14 — по литературе, 10 — по истории, 9 — по физике, 6 — по профильной математике, 2 — по английскому языку и по одному — по информатике и биологии.

Ребят с самыми высокими результатами подготовили 37 школ из 10 муниципальных образований. 1300 ребят претендуют на медали I и II степени.

Четыре выпускника получили максимальные баллы по двум предметам, две ученицы — сразу по трем. С 2018 года в Тульской области выпускники получают выплату: 100 тыс. руб. за два стобалльных результата, 150 тыс. руб. — за три стобалльных результата.

317 выпускников не преодолели порог по одному обязательному предмету, а 8 выпускников не сдали два обязательных предмета. Пересдача назначена на дополнительный период.

По поручению Президента России выпускникам 11-х классов в этом году предоставлена возможность пересдачи одного из предметов. Сделать это можно в дополнительные дни — 4 и 5 июля, сейчас ведется прием заявлений на пересдачу ЕГЭ. Окончательные итоги ЕГЭ-2024 подведут после получения результатов всех экзаменов, с учетом работы конфликтной комиссии.

— Ребята, получившие 100 баллов по двум и более предметам, получат выплату. Давайте отметим и педагогов, подготовивших таких выпускников, — отметил Дмитрий Миляев. Он поручил министерству образования подготовить предложения о награждении таких педагогов региональной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области».