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Родители детей-инвалидов могут дополнительно взять до 4 выходных в месяц

Родители детей-инвалидов могут дополнительно взять до 4 выходных в месяц

Об этом напоминает тульское отделение Соцфонда России.

С начала года отделение СФР по Тульской области оплатило более 8000 дополнительных выходных родителям детей с инвалидностью. На эти цели было потрачено 36,5 млн рублей.

Каждый месяц работающие родители, опекуны, а также попечители могут взять 4 дополнительных выходных в месяц для ухода за детьми с инвалидностью. Каждый такой выходной будет оплачен исходя из среднего заработка.

Выходные можно брать подряд, в разные дни или копить в течение года, чтобы превратить их в дополнительный отпуск длиной до 24 дней. Взять дополнительные выходные может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен другой родитель или нет.

Если оба родителя работают, выходные дни можно распределить по своему усмотрению: например, один из родителей может взять три выходных за месяц, а оставшийся день в том же месяце может использовать другой.

Подать заявление на предоставление дополнительных выходных дней можно в отделе кадров по месту работы. Оплата дней осуществляется работодателем из собственных средств, затем эту сумму компенсирует Соцфонд. Денежная компенсация за неиспользуемые дни выплате не подлежит и авансом не выплачивается.

Все подробности можно уточнить по бесплатному телефону 8(800)100-00-01.

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