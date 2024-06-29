Туляков предупредили о 32-градусной жаре

Фото Алексея Пирязева.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневные часы с 29 июня по 3 июля в регионе ожидается жара 30- 32 градуса.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.