Какие законы вступят в силу в июле

Фото Алексея Пирязева.

Загранпаспорт станет дороже

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации вырастет на 1000 рублей. Теперь вместо 5 тысяч за документ придется заплатить 6 тысяч рублей. Нормы закона вступают в силу 1 июля.

Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется в 3000 рублей вместо 2500.

Кроме того, с 5000 до 6000 рублей увеличат размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, с 350 до 420 рублей — за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, с 3500 до 4200 рублей — за прием в гражданство РФ.

За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет необходимо заплатить 12 000 рублей (сейчас 10 000 рублей), а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4200 рублей вместо 3500 рублей.

Плату за коммуналку повысят

С 1 июля будут повышены тарифы на коммунальные услуги. Каждый субъект РФ установит свой размер повышения, однако средний индекс для каждого региона, а также величину, на которую от него можно отклоняться (в большую или меньшую сторону), в муниципальных образованиях утвердил кабмин.

Как изменятся тарифы на ЖКУ в Тульской области, читайте в нашей статье по ссылке.

Крепкое спиртное станет дороже

В России повысят минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28 процентов. Такой приказ Минфина вступает в силу 1 июля.

В частности, цены на водку повысят с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Пенсионеров освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ

Банки больше не будут взимать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с людей, которые нуждаются в социальной поддержке. Нормы закона вступают в силу 1 июля.

Правительство утвердило перечень россиян, которым положена такая льгота. В него вошли: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

80-летним юбилярам повысят пенсию

Повышенную пенсию в июле смогут получить пожилые люди, которым в июне исполнилось 80 лет. Размер доплаты — сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности.

Фиксированную выплату удваивают только по одному из этих оснований, то есть если пенсию повысили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее увеличивать не будут.

О пенсионных накоплениях расскажет Соцфонд

Социальный фонд будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Прежде Соцфонд сообщал людям только о тех накоплениях, которые формируются в нем, а ранее были в Пенсионном фонде. После вступления в силу новых норм Соцфонд будет рассказывать будущим пенсионерам также об их накоплениях в негосударственных фондах.

Фонд будет направлять соответствующие сообщения раз в три года через личный кабинет на портале госуслуг. Сведения будут предоставлять в порядке и по форме, которые определит Минтруд.

Дополнительная пенсия

Для формирования долгосрочных сбережений разрешат использовать средства пенсионных накоплений, учитываемые на счету накопительной пенсии россиян. Предполагающий это закон вступает в силу 1 июля.

Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться все совершеннолетние граждане. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого родственника независимо от его возраста. Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.

По этим вложениям предполагается повышенный уровень государственных гарантий — 2,8 миллиона рублей. В течение первых трех лет граждане смогут получить дополнительные стимулирующие взносы со стороны государства в объеме до 36 тысяч рублей в год.

Должники и кредиты

Порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, будет скорректирован. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Сейчас если человек попал в сложную ситуацию и сумма платежа по его потребкредиту недостаточна для полного исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты, начисленные за текущий период платежей, и лишь затем сумму основного долга. В итоге он попадает в кредитную кабалу — «тело» долга не уменьшается, а платежи становятся все выше.

Новые нормы позволят людям вначале платить проценты по кредиту, потом уменьшать тело кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь.

Банки обязаны отвечать на обращения граждан

Банки будут обязаны отвечать на поступающие в их адрес обращения граждан и юридических лиц с жалобами на нарушение прав, свобод и законных интересов в течение 15 дней. Предполагающий это закон вступает в силу 1 июля.

В то же время финорганизации получат возможность при необходимости и наличии на то причин продлять срок ответа еще на 15 суток.

Взять автокредит станет сложнее

Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и установил надбавки по автокредитам. Такое решение Совета директоров регулятора вступает в силу 1 июля.

В частности, надбавки по автокредитам будут действовать для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — более 50 процентов. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов.

Таким образом ЦБ рассчитывает ограничить долговую нагрузку граждан и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Защита от мошенников

Проверять банковские транзакции с помощью системы «антифрод» будут дважды — как в банке отправителя, так и в банке получателя средств. Такой закон вступает в силу 25 июля.

Если этот счет находится в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то проверят более тщательно. Если банк перечислит на такой счет деньги без согласия клиента, то он будет обязан вернуть всю сумму.

Антифродом называют системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций. По сути, это автоматизированные программы, которые оценивают банковские или онлайн-операции по определенным критериям. Антифрод-системы используют банки, крупные магазины и платежные системы.

Требования к адвокатам ужесточат

В России начнут действовать новые требования к уровню образования специалистов, претендующих на статус адвоката. Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 июля.

Так, у адвокатов должно быть обязательное образование в области юриспруденции, правоведения, законности и правопорядка или ученая степень в этой сфере. Необходим стаж работы в юриспруденции не меньше двух лет или адвокатская стажировка.

Специалистов, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», от сдачи квалификационного экзамена освободят.

Фермеры смогут селить у себя туристов

Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их территориях, даже если постройки возведены на сельскохозяйственных землях. Такой закон вступает в силу 1 июля.

Термин «сельский туризм» появился в российском законодательстве в 2022 году. Такой отдых подразумевает прогулки в сельской местности, приобщение к традиционному укладу жизни или участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Но прежде статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам селить туристов на территории своего хозяйства, и это доставляло путешественникам неудобства.

Еще одна норма нового закона позволит фермерам продавать собственную продукцию в помещениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, или в нестационарных торговых объектах.

Уголовная ответственность за нарушение антитеррористической защиты

За нарушение требований антитеррористической защищенности объектов смогут посадить на срок до семи лет. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов последует, если лицо два и более раз в течение 180 дней привлекали к административной ответственности за указанные нарушения.

Если преступление повлекло ущерб более 1 миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказанием будет уголовный штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Также могут лишить свободы до трех лет и запретить занимать определенные должности.

В случае смерти одного человека тюремный срок составит до пяти лет, а если погибли несколько человек, то лишить свободы могут на срок до семи лет.

По материалам «Парламентской газеты».