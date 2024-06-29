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Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем молодежи
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем молодежи

Врио губернатора региона обратился к тулякам.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской молодежи!

Молодость — самая прекрасная пора в жизни, время новых открытий и интересных знакомств, поиска своего пути.

В Тульской области мы продолжаем создавать все возможные условия для учебы и последующей реализации в разных сферах: культуре, науке, экономике, промышленности, спорте.

Мы гордимся нашими молодыми людьми, чьи успехи и достижения прославляют регион по всей стране и за рубежом.

Правительство области и я лично будем и дальше поддерживать талантливых и инициативных жителей тульской земли, которые стремятся развивать свой родной край.

Уверен, что у нашей молодежи огромный потенциал и большое будущее.

Желаю вам здоровья, благополучия, реализации задуманного и как можно больше ярких впечатлений от жизни! — Дмитрий Миляев, врио губернатора Тульской области.

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