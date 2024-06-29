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В Туле за день утонули два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле за день утонули два человека

Трагедии случились в селе Алешня и поселке Рассвет.

28 июня в Большой Туле утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Так, в селе Алешня из водоёма, не оборудованного для купания, водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело 31-летнего мужчины.

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В поселке Рассвет в пруду обнаружили и извлекли из воды тело 37-летнего мужчины.

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Обстоятельства трагедий устанавливаются.

МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:

  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не купайтесь в необорудованных местах.

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