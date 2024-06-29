В Туле за день утонули два человека

28 июня в Большой Туле утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Так, в селе Алешня из водоёма, не оборудованного для купания, водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело 31-летнего мужчины.
В поселке Рассвет в пруду обнаружили и извлекли из воды тело 37-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедий устанавливаются.
МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не купайтесь в необорудованных местах.