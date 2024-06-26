На сколько вырастет коммуналка с 1 июля в Тульской области

Индексация тарифов в Тульской области составит 9,9% — таков допустимый индекс изменения платы за услуги ЖКХ в нашем регионе. Максимально допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям — не более 3,6%. Напомним, предельные показатели для каждого субъекта России были утверждены председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в ноябре 2023 года.

Цены на коммунальные услуги дважды корректировали в 2022 году, после этого их рост заморозили. Новые тарифы не изменятся до 1 июля 2025 года.

Стоит отметить, что 9,9% — это средний показатель индексации цен на коммунальные услуги в Тульской области. Конкретные тарифы устанавливаются индивидуально для каждой ресурсоснабжающей организации, а их в пределах одного населенного пункта может быть несколько.

Кстати, уровень корректировки в Тульской области в сравнении с другими регионами России находится на среднем уровне. Так, в Москве она составит 11%, в Подмосковье — 10,7%. Самый высокий индекс — в Республике Северная Осетия-Алания (13,7%), а самый низкий — в Республике Хакасия (4%).

Если говорить на конкретных примерах, то сумма в платежках за июль семьи из трех человек, живущей в квартире 50 кв. м, вырастет на 500-550 рублей.

Газ. Тысяча кубических метров газа («Газпром межрегионгаз Тула») будет стоить 7674,41 рубля (+10%).

Тысяча кубических метров газа («Газпром межрегионгаз Тула») будет стоить 7674,41 рубля (+10%). Мусор. Вывоз мусора компанией ООО «Хартия» обойдется в 698,92 рубля за кубический метр (+13,5%), ООО «МСК-НТ» — 831,27 рубля за кубический метр (+9,6%).

Вывоз мусора компанией ООО «Хартия» обойдется в 698,92 рубля за кубический метр (+13,5%), ООО «МСК-НТ» — 831,27 рубля за кубический метр (+9,6%). Электричество («ТНС энерго Тула») — 5,98 рубля за кВт/ч (+8,93%) в городе и 4,19 рубля за кВт/ч в сельских территориях (+9,11%).

(«ТНС энерго Тула») — 5,98 рубля за кВт/ч (+8,93%) в городе и 4,19 рубля за кВт/ч в сельских территориях (+9,11%). Горячая вода . Тариф на горячую воду состоит из двух компонентов — холодной воды и энергии для ее нагревания. Для «Тулатеплосети» тариф на горячую воду составит: кубометр воды — 38,78 рубля (+15,21%), тепловая энергия — 3082,01 рубля за Гкал (+9,16%).

. Тариф на горячую воду состоит из двух компонентов — холодной воды и энергии для ее нагревания. Для «Тулатеплосети» тариф на горячую воду составит: кубометр воды — 38,78 рубля (+15,21%), тепловая энергия — 3082,01 рубля за Гкал (+9,16%). Отопление («Тулатеплосеть») — 3082,01 рубля за Гкал (+9,16%). Холодная вода (АО «Тулагорводоканал») — 38,78 рубля за кубометр (+15,21%), канализация — 21,60 рубля за кубометр (+9,98%). Для юридических лиц (нежилые помещения): водоснабжение — 32,32 рубля за кубометр (без НДС), за водоотведение — 18 рублей за кубометр (без НДС).

В Новомосковске Восточный филиал «ККС» будет брать за отопление 3893,51 рубля за Гкал (+12,14%); тариф на горячую воду составит: тепловая энергия — 3893,51 рубля за Гкал (+12,14%), кубометр воды — 48,72 рубля (+13,83%); раньше — 3471,88 рубля и 42,80 рубля.

За холодную воду клиенты Новомосковского городского водоканала заплатят 48,72 рубля за кубической метр (+13,83%), канализацию — 26,40 рубля за кубический метр (+11,39%).

В Щекино за отопление (АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство») — 2 794,37 рубля за Гкал (+7,22%); горячую воду: тепловая энергия — 2794,37 рубля за Гкал (+7,22%) и кубометр воды — 35,74 рубля (11,06%); холодная вода — 35,74 рублей за метр кубический (+11,06%), канализация — 33,56 рубля за метр кубический (+13,46%).