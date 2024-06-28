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Туляков призвали не бросать в фонтаны мусор и монеты
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляков призвали не бросать в фонтаны мусор и монеты

Из-за этого система может выйти из строя.

Сегодня, 28 июня, рабочие чистили фонтанный комплекс в сквере им. Л. Н. Толстого. Они мыли от известкового налета плитку в чаше фонтана и очищали форсунки с помощью специальной химии. Жесткая вода со временем забивает фонтанные механизмы. Об этом сообщает администрация Тулы.

Представитель подрядной организации Иракли Асанидзе:

Иракли Асанидзе

— Мы еще попросили бы граждан не бросать в фонтаны мусор, монетки, это затрудняет работу системы форсунок, моторов. Механизм может выйти из строя.

Фонтаны в Туле начали работать с 1 мая. Это вторая помывка фонтанных комплексов за весенне-летний период. Ее производят ежемесячно, в жаркую погоду работы выполняют два раза в месяц.

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После очистки фонтанного комплекса в сквере им Л. Н. Толстого рабочие перейдут на фонтан в Октябрьском сквере.

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Напомним, в Туле всего шесть фонтанов. Это фонтанный комплекс в скверах Тульского академического театра Драмы, «Тулякам — Героям», «Октябрьский», Л. Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади и на территории мемориала «Защитникам неба Отечества». 

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