Туляков призвали не бросать в фонтаны мусор и монеты

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Из-за этого система может выйти из строя.

Сегодня, 28 июня, рабочие чистили фонтанный комплекс в сквере им. Л. Н. Толстого. Они мыли от известкового налета плитку в чаше фонтана и очищали форсунки с помощью специальной химии. Жесткая вода со временем забивает фонтанные механизмы. Об этом сообщает администрация Тулы.

Представитель подрядной организации Иракли Асанидзе:

Иракли Асанидзе — Мы еще попросили бы граждан не бросать в фонтаны мусор, монетки, это затрудняет работу системы форсунок, моторов. Механизм может выйти из строя.

Фонтаны в Туле начали работать с 1 мая. Это вторая помывка фонтанных комплексов за весенне-летний период. Ее производят ежемесячно, в жаркую погоду работы выполняют два раза в месяц.

После очистки фонтанного комплекса в сквере им Л. Н. Толстого рабочие перейдут на фонтан в Октябрьском сквере.

Напомним, в Туле всего шесть фонтанов. Это фонтанный комплекс в скверах Тульского академического театра Драмы, «Тулякам — Героям», «Октябрьский», Л. Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади и на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».