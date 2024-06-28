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В Тульской области признали безопасными еще 14 пляжей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области признали безопасными еще 14 пляжей

Специалисты проверяли воду в том числе и на наличие паразитов.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять качество воды и песка в местах массового отдыха людей. Было исследовано 340 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям и 135 проб песка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Санитарно-эпидемиологические заключения получили 14 пляжей:

  • пляж на р. Воронке, Щекинский район,
  • пляж на р. Веневке (пляж «Веневка»), сл. Озеренская, Веневский район,
  • пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района,
  • пляж в с. Орловка Куркинского района,
  • пляж «Песчаная коса» на реке Упе в п. Одоев,
  • пляж «Тростниковка» в с. Спасском Новомосковского района,
  • пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,
  • пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой, Ефремов,
  • пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по ул. К. Маркса, Ефремов,
  • пляж на правом берегу р. Оки, н. п. Бунырево, Алексинский район,
  • пляж на пруду в парковой зоне по ул. Комсомольской, р. п. Первомайский Щекинского района,
  • пляж базы отдыха «Шилово» в п. Быстри Ефремовского района,
  • пляж на р. Плаве в Плавске, ул. Красная,
  • пляж «Ассоль», расположенный на р. Оке в жилой застройке мкр-на Бор, Алексин.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях, а также соблюдать правила поведения на воде. С полным списком зон можно ознакомиться тут. 

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Автор:
сегодня, в 16:14 +1
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