В Тульской области признали безопасными еще 14 пляжей

Специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять качество воды и песка в местах массового отдыха людей. Было исследовано 340 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям и 135 проб песка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Санитарно-эпидемиологические заключения получили 14 пляжей:
- пляж на р. Воронке, Щекинский район,
- пляж на р. Веневке (пляж «Веневка»), сл. Озеренская, Веневский район,
- пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района,
- пляж в с. Орловка Куркинского района,
- пляж «Песчаная коса» на реке Упе в п. Одоев,
- пляж «Тростниковка» в с. Спасском Новомосковского района,
- пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,
- пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой, Ефремов,
- пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по ул. К. Маркса, Ефремов,
- пляж на правом берегу р. Оки, н. п. Бунырево, Алексинский район,
- пляж на пруду в парковой зоне по ул. Комсомольской, р. п. Первомайский Щекинского района,
- пляж базы отдыха «Шилово» в п. Быстри Ефремовского района,
- пляж на р. Плаве в Плавске, ул. Красная,
- пляж «Ассоль», расположенный на р. Оке в жилой застройке мкр-на Бор, Алексин.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях, а также соблюдать правила поведения на воде. С полным списком зон можно ознакомиться тут.