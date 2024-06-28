В Тульской области признали безопасными еще 14 пляжей

Фото из архива Myslo.

Специалисты проверяли воду в том числе и на наличие паразитов.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять качество воды и песка в местах массового отдыха людей. Было исследовано 340 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям и 135 проб песка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Санитарно-эпидемиологические заключения получили 14 пляжей:

пляж на р. Воронке, Щекинский район,

пляж на р. Веневке (пляж «Веневка»), сл. Озеренская, Веневский район,

пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района,

пляж в с. Орловка Куркинского района,

пляж «Песчаная коса» на реке Упе в п. Одоев,

пляж «Тростниковка» в с. Спасском Новомосковского района,

пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,

пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой, Ефремов,

пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по ул. К. Маркса, Ефремов,

пляж на правом берегу р. Оки, н. п. Бунырево, Алексинский район,

пляж на пруду в парковой зоне по ул. Комсомольской, р. п. Первомайский Щекинского района,

пляж базы отдыха «Шилово» в п. Быстри Ефремовского района,

пляж на р. Плаве в Плавске, ул. Красная,

пляж «Ассоль», расположенный на р. Оке в жилой застройке мкр-на Бор, Алексин.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях, а также соблюдать правила поведения на воде. С полным списком зон можно ознакомиться тут.