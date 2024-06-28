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В Туле отремонтируют ул. Набережная Дрейера более чем за 557 млн рублей
Фото из архива Myslo.

В Туле отремонтируют ул. Набережная Дрейера более чем за 557 млн рублей

Заказчиком и подрядчиком работ выступит ГУ ТО «Тулаавтодор».

В районе строящегося моста через Упу проведут реконструкцию. Приведут в порядок участок от ул. Набережная Дрейера до ул. Курковой.

Согласно информации с сайта госзакупок, начальная цена контракта — 557 млн 862 тыс. рублей. 27 июня прошли торги. По их итогам подрядчиком выступит заказчик работ ГУ ТО «Тулаавтодор». Компания АО «Гипростроймост» выбрана в качестве субподрядчика, который проведет основные этапы по реконструкции.

Напомним, ремонт будут вести в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Помимо замены асфальтового покрытия, подрядчик обустроит тротуар. Также в рамках проекта отремонтируют ул. Курковую. 

Как ранее заявлял глава администрации города Илья Беспалов, работы будут вестись параллельно со строительством моста через Упу. К моменту запуска рабочего движения улица должна быть отремонтирована.

— Там будет сделан тротуар от ул. Курковой и до музея оружия, — пояснил сити-менеджер.

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Люди
Илья Беспалов
Место
Набережная Дрейерамост через Упу

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