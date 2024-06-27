Идеальная погода для отпуска: синоптики дали прогноз на июль

Фото Алексея Пирязева.

Июль в Центральной России стартует с жары — ожидается +30…+33 °С. Что касается долгосрочного прогноза, то он оценивается как позитивный.

— Фоновая среднемесячная температура воздуха в Москве и Центральной России будет на 2–2,5° теплее нормы с недобором дождей в 10–30%. Причём холодных провалов не ожидается ни в одной из декад. Изнуряющей жары тоже не предвидится, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Метеорологи уверены: июль продемонстрирует статус макушки лета и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России.