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С 1 июля за ЖКУ платим по-новому: председатель тульского комитета по тарифам назвал причины индексации
Фото из архива Myslo.ru

С 1 июля за ЖКУ платим по-новому: председатель тульского комитета по тарифам назвал причины индексации

В среднем в Тульской области плата граждан изменится на 9,9%.

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменятся в соответствии с федеральным законодательством согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития России. Действующие сегодня тарифы не пересматривались более полутора лет — с 1 декабря 2022 года.

Напомним, в регионе устанавливаются единые тарифы на электроэнергию. Для горожан размер тарифа составит 5,98 руб./кВт*ч, для жителей сельских населенных пунктов — 4,19 руб./кВт*ч. Стоимость природного газа составит 7674,41 руб./тыс. куб. м. 

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На все остальные коммунальные услуги тарифы устанавливаются по каждому предприятию отдельно. Подробнее об этом — в материале Myslo.

О том, как происходил процесс установления тарифов, 27 июня на брифинге рассказал председатель регионального комитета по тарифам Дмитрий Васин.

— В каждом отдельном случае рассматривается экономическая обоснованность тарифов. Для этого проводится анализ технических и экономических параметров по каждому предприятию. Поэтому динамика изменения тарифов разная и учитывает не только индексацию стоимости топливно-энергетических ресурсов и расходов на оплату труда, но и другие факторы, — отметил председатель комитета.

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— Наибольший рост тарифов будет в первую очередь у компаний, реализующих инвестиционные программы, — подчеркнул Дмитрий Васин.

Масштабную инвестпрограмму реализует тульский водоканал, поэтому в региональном центре одно из самых крупных повышений тарифа на холодную воду.

Но есть и примеры, когда тариф снизился или прибавил лишь десятые доли процента. Так, в Туле в пос. Петровском тариф для котельной № 1 компании «Теплогарант» снизится на 3%. В Узловой на 5% уменьшится цена для потребителей отопления от Логистического центра. В обоих случаях снижение вызвано ростом объема потребителей. Незначительный рост тарифа на холодную воду в сравнении со средним показателем будет у Тульского спасательного центра МЧС — только на 3%. В Заокском услуги канализования от Малаховской службы сервиса подорожают лишь на 0,9%.

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При рассмотрении заявок комитет исключил экономически необоснованные затраты. Это позволило сдержать их рост и сэкономить средства граждан на сумму порядка 12 млрд руб. в год. 

— Задача комитета — оценить экономику предприятия и вывести обоснованный тариф. Наши специалисты проверяют по каждому предприятию объем оказываемых ими услуг и потерь, расход электроэнергии и прочих составляющих. Проверяем инвестиционные программы. Все это в итоге определяет обоснованность тарифных заявок. Как правило, мы на самом деле не увеличиваем, а снижаем тарифы, которые предлагают ресурсоснабжающие организации. Итоговые суммы снижения как раз и указаны на слайде, — пояснил председатель комитета.

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Автор:
сегодня, в 16:48 0
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коммунальные услугитарифыЖКУ
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Дмитрий Васин
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