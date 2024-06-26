Плюшкин, вон! Туляков начнут выселять из их квартир за антисанитарию

Фото Юлии Александровой.

Депутаты Тульской гордумы поддержали проект решения о «прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимые помещения». Они определили уполномоченный орган на проведение мероприятий по выявлению недобросовестных собственников.

Заниматься вопросом будет администрация города. Уточняется, что определение уполномоченного органа местного самоуправления предусмотрено федеральным законодательством (ст. 287.7 Гражданского Кодекса РФ).

Если собственник использует помещение не по назначению, систематически нарушает права соседей, то получает сначала предупреждение. Чаще всего это касается «плюшкиных» — тех, кто превращает квартиру в склад мусора и питомник для животных.

Если предупреждение не помогло, администрация вправе обратиться в суд с иском о продаже жилплощади с публичных торгов.

— Безусловно, выселение — это крайняя мера. Применяться она будет только по решению суда. Основной критерий подачи искового заявления — игнорирование требований о приведении жилья в надлежащее состояние. Владение недвижимостью наравне с правами возлагает на собственников и обязанности, — сообщили в пресс-службе гордумы.

