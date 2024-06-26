Фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне: самые частые вопросы о покупке билетов 

Фото Алексея Пирязева.

24 июня открылась вторая волна продаж билетов на театральный фестиваль «Толстой», который пройдет с 5 по 7 июля в Ясной Поляне. Желающих попасть на мероприятия очень много, поэтому не всем удается купить билеты. Особенно тяжело это сделать, когда сайт фестиваля не выдерживает наплыва посетителей и «зависает».

Организаторы заверили, что стараются делать все возможное, чтобы каждый мог попасть на мероприятия. И опубликовали ответы на самые частые вопросы о покупке билетов. Приобрести их можно на сайте, через сервис Timepad и на сайте Afisha.ru.

Оплата прошла, но билеты не пришли на почту. Что делать?

Проверьте папку «Спам». Если письма с билетом и там нет, лучше всего написать в поддержку сервиса Timepad по ссылке https://help.timepad.ru/ или по кнопке «Связаться с организатором» на странице события.

Если вы покупали билет через сервис Afisha, нажмите на кнопку «Обратная связь» внизу страницы мероприятия — вам точно подскажут, что делать.

Я не смог купить билет. Что делать?

Желающих попасть на фестиваль действительно много, а количество посадочных мест ограничено. Организаторы разделяют потоки продаж, чтобы у каждого желающего была возможность посетить фестиваль. Как вариант, будет ещё шанс купить билет во время третьей волны продаж — о её начале сообщат дополнительно.

Мне предложили купить билеты с рук. Это безопасно?

Лучше не покупайте билеты с рук — это может быть мошенничество. Переводить деньги незнакомым людям тоже лучше не стоит. Если купленный билет вам не подходит, его можно вернуть через кнопку «Вернуть билет» на странице мероприятия. Так свободные билеты смогут купить другие желающие.

Не смогу попасть на фестиваль, а билет уже куплен. Как быть?

Билет можно сдать на странице мероприятия. Для этого надо нажать на кнопку «Вернуть билеты». Примерно в течение суток ваш запрос рассмотрят и вернут деньги.

Хочу продать/отдать свой билет другому человеку. Можно?

Если вы не сможете пойти на мероприятие, то билет лучше сдать — так его смогут купить другие желающие. Еще можно отдать билет своему знакомому — по вашему билету он сможет пройти на фестиваль вместо вас.

Вижу ошибку 500/страница не загружается/всё зависло.

Нагрузка на билетные сервисы очень высокая. Многие хотят попасть на мероприятие, и система не всегда выдерживает такой поток. Если вы встретили такую ошибку, советы такие: