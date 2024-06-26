  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Мосина встретили «смертника» на белом Tesla: видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Мосина встретили «смертника» на белом Tesla: видео

На ул. Мосина встретили «смертника» на белом Tesla: видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Сергей прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе поворота с ул. Мосина на ул. Фрунзе в Туле. На кадрах видно, как водитель автомобиля Tesla едва не устроил серьезное ДТП. Ситуация лишь чудом не привела к лобовому столкновению, в котором могли быть погибнуть люди.

«На изменившиеся знаки (ранее там была главная дорога) не смотрят», — добавил автор видео.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина засняли «помутнение» у пешеходов
Дежурная часть
На пр. Ленина засняли «помутнение» у пешеходов
вчера, в 22:20, 17 2944 1
На ул. Ю. Фучика торопыга едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
На ул. Ю. Фучика торопыга едва не устроил лобовое ДТП
вчера, в 18:29, 8 950 0
В Туле беспечный водитель едва не спровоцировал ДТП
Дежурная часть
В Туле беспечный водитель едва не спровоцировал ДТП
24 июня, в 20:10, 3 1688 1
В Туле два ВАЗа «играли в догонялки с касанием»: видео
Дежурная часть
В Туле два ВАЗа «играли в догонялки с касанием»: видео
24 июня, в 17:31, 16 2319 4

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Плюшкин, вон! Туляков начнут выселять из их квартир за антисанитарию
Плюшкин, вон! Туляков начнут выселять из их квартир за антисанитарию
В Кондуках пройдет спортивный фестиваль
В Кондуках пройдет спортивный фестиваль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.