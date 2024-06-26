В «Газпром газораспределение Тула» рассказали о газификации и подготовке к осенне-зимнему сезону

На пресс-конференции обсудили также планы компании на 2024 год.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев рассказал о работе по Программе газоснабжения и газификации Тульской области на 2021–2025 годы.

В ходе выступления он отметил, что в 2023 году построили 28 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 88,1 километра, которые позволили газифицировать более 1,5 тыс. домовладений в 36 населенных пунктах в 11 районах Тульской области.

В 2024 году в соответствии с Программой газоснабжения и газификации Тульской области планируется строительство 72 межпоселковых газопроводов и двух перспективных магистральных газопроводов-отводов и ГРС.

По 31 объекту начато выполнение работ со сроком исполнения

2024–2025 годы.

Что касается работ по внутрипоселковым газопроводам, то в 2023 году завершили строительство 28 объектов.

В 2024 году запланированы строительно-монтажные работы по 98 внутрипоселковым газопроводам протяженностью 246 километров. По 97 — к настоящему времени заключены договоры с подрядными организациями и начаты строительно-монтажные работы в соответствии с календарными графиками. По одному объекту ведутся проектно-изыскательские работы. В настоящее время в соответствии с планом 2024 года построено шесть объектов.

Кроме того, в 2024 году в соответствии с Программой газоснабжения и газификации Тульской области предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по 99 внутрипоселковым газопроводам и 65 межпоселковым газопроводам и одному распределительному газопроводу-перемычке общей протяженностью 210,5 километра.

Реализация всех запланированных работ на 2024 год позволит газифицировать приблизительно

3,4 тыс. домовладений в 102 населенных пунктах.

Сколько поступило заявок от туляков на догазификацию?

Продолжается реализация Программы социальной газификации. Потенциал догазификации Тульской области составляет 12 501 домовладение в 817 населенных пунктах. От жителей региона газораспределительная организация приняла 11 120 заявок, по 10 697 из них заключены договоры. До границ участков исполнено 6845, по 3327 договорам выполнено подключение и осуществлен пуск газа.

По поручению Президента в программу догазификации включили социальные объекты. Всего поступило 20 заявок на подключение, заключили 10 договоров. Выполнили два пуска газа в школы в селе Кузовка Богородицкого района и фельдшерско-акушерский пункт деревни Сергиевское Киреевского района. По остальным объектам ведутся работы.

Газификация СНТ и садоводств

Особое внимание на пресс-конференции уделили работе по организации догазификации домовладений, расположенных в СНТ. В этом году по поручению Президента такие домовладения вошли в программу догазификации. Важное условие для газификации домовладений в садоводствах — возможность постоянного проживания. У заявителей должны быть оформлены права собственности на садовые земельные участки и расположенные на них жилые дома.

Что нужно для подачи заявки? Начать можно с проведения общего собрания собственников СНТ. Решение собрания об участии товарищества в догазификации должно быть оформлено протоколом. Это ключевой документ, который позволит проводить догазификацию на землях общего пользования СНТ, а затем − обслуживать построенные газовые сети.

Форма протокола общего собрания садоводческого некоммерческого товарищества доступна на портале Единого оператора газификации — connectgas.ru.

Подать заявку на догазификацию можно любым удобным способом: через сайт Единого оператора газификации, на сайте «Газпром газораспределение Тула» или при личном обращении в Единые центры предоставления услуг в филиалах газораспределительной организации.

В настоящее время работы по подведению сетей для газификации домовладений ведутся в СНТ «Зеленый друг».

Как можно возместить затраты на подключение газа?

В Тульской области предусмотрены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной выплаты, и уже сейчас заявители пользуются данной льготой и возмещают затраты на подключение своих домовладений. Дополнительные меры поддержки установлены 14 категориям граждан в виде единовременной выплаты на догазификацию одного домовладения в размере понесенных расходов, в том числе на приобретение газового оборудования, но не более 120 тыс. рублей.

Более 280 льготников получили меры социальной поддержки.

Подготовка к осенне-зимнему периоду

Система газораспределения АО «Газпром газораспределение Тула» представляет собой производственный комплекс с общей протяженностью сетей более 16 тыс. километров и объемом транспортировки газа потребителям 2,819 млрд куб. м в год.

Подготовка газораспределительной системы к работе в осенне-зимний период является одним из приоритетных мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газового хозяйства. Проведенный в 2023–2024 годах комплекс мероприятий по подготовке газового хозяйства к сезону позволил осуществить бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей. В настоящее время специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» проводят организационные и технические мероприятия по подготовке к зиме.

Запланировано диагностирование более 505 км газопроводов, 165 пунктов редуцирования газа, обследование технического состояния зданий ГРП в количестве 39 шт., приборное обследование более 4, 5 тыс. километров газопроводов на герметичность и более 3,8 километра газопроводов на сплошность изоляции.

Ведется текущий ремонт 1685 единиц установок защиты (выполнено 32%), 599 ГРП (выполнено 40%), 1328 ШРП (выполнено 35%), капитальный ремонт 61 единицы станций катодной защиты, 35 ГРП. Запланировано техническое обслуживание 15 302 ед. запорной арматуры распределительных газопроводов, покраска более 39 надземных газопроводов.

В зимний период 2023–2024 годов проводился постоянный мониторинг давления на газоиспользующем оборудовании в конечных точках, особенно где имели место обращения потребителей. Ведутся работы по проверке технического и противопожарного состояния всех объектов газового хозяйства, находящихся на балансе филиалов, работоспособность противопожарного водопровода.

В филиалах Тульской области проводятся учебно-тренировочные занятия с работниками АДС, членами боевых расчетов добровольных пожарных дружин.