Маленькой Ангелине Левиной нужна помощь неравнодушных туляков

Фото из соцсетей Екатерины Левиной.

Myslo неоднократно рассказывал историю Ангелины Левиной. У девочки редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа. И уже не раз вы, дорогие читатели, помогали этой малышке справляться с ее болезнью.



Ангелина со своей мамой Екатериной.

— Спинальная мышечная атрофия — это тяжелое заболевание, которое делает каждый шаг, каждое движение для Ангелины настоящим испытанием, — говорит мама Екатерина Левина. — Реабилитация помогает ей стать сильнее, после каждого пройденного курса я вижу, как Ангелина становится увереннее в себе. Мы добились больших результатов. Скоро Ангелина пойдет в первый класс, и нам необходима активная коляска, так как дочка будет учиться в школе и безопасно передвигаться она сможет только на ней. Стоимость этой коляски для нашей семьи нереальна — она составляет 552 600 рублей. Ангелине выдали электронный сертификат на 363 800 рублей, но этих денег недостаточно.

Екатерина Левина обращается ко всем неравнодушным тулякам помочь собрать недостающую сумму. Реквизиты для помощи:

Сбербанк

2202 2068 6461 7845

Получатель: Ангелина Романовна Л.

Перевод СБП

8 953 968-80-80

Тинькофф

2200 7010 4450 5268

АльфаБанк

2200 1529 2230 3147

ПочтаБанк

2200 7701 4467 3904

Получатель: Екатерина Вячеславовна Л.